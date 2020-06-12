Cari denge Nisan ayında 5,06 milyar dolar açık verdi Cari işlemler hesabında, Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 12 milyar 855 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında, Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 12 milyar 855 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Nisan ayına ait 'Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu. 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde cari işlemler hesabında 12 milyar 855 milyon dolar açık gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3 milyar 315 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Finans hesabı

Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti

Portföy yatırımları 2 milyar 365 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 13 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 30 milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA