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Ekonomi

Cari denge 1.8 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ocak ayında 1.8 milyar dolar açık verdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Cari denge 1.8 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ocak ayında 1.8 milyar dolar açık verdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 Ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler dengesi ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.


Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.


Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda da 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.


Finans hesabı


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 765 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 222 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 333 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 498 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 234 milyon dolar net borçlanma yaptı.


Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 98 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 193 milyon dolar net artış kaydetti.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 503 milyon dolar ve 219 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.


Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 934 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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