Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin cari açıktan kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor." dedi.

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) 76. Ege Toplantısı'nda konuşan Eczacıbaşı, ilk olarak kaleme aldığı "İşim gücüm budur benim" adlı kitaptan bahsetti. Daha sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı, enflasyonla mücadeleyi önemsediğini belirtti.

Ekonomide dengelerin yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Bunu başarıncaya kadar biraz sıkı bir dönemden geçeceğiz. Fiyatların yeniden dengeye oturması gerekiyor. Döviz kuru, faiz, enflasyon gibi yeniden dengelenmesi için. Seçim döneminde bu tedbirlerin alınması pek mümkün değil. Kaygımız tedbirlerin alınması gecikirse iş daha da büyür. Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor. Konu uzaktan bakıldığı gibi basit değil. Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım."

"Genç aday sayısı artmalı"

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ise gençlerin gündeminin ülkenin gündemi olması gerektiğine işaret etti.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle de ilgili değerlendirmelerde bulunan İlter, "İş dünyası olarak siyasi partilerden beklentimiz, adayların yerel, iş dünyasından, bölgenin ekonomik ihtiyaçlarını, beklenti ve dinamiklerini bilen kişiler arasından gösterilmesidir. Gençler ve kadın aday sayısının artırılmasını da arzu ettiğimizin altını çizmek isteriz. Unutulmamalıdır ki yerel yönetimler, siyasetin topluma en yakından temas ettiği noktalardır." diye konuştu.

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk de toplantıda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından EGİAD'a yeni üye olanlara plaket takdim edildi.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGİAD üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kaynak: AA