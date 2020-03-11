Cari açıkta revizyon düşüşü Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi.

Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi. Revizyonla 2019 cari fazlası 1.7 milyar dolardan 8 milyar 22 milyon dolara çıkarken, ocak ayı açığı da beklentilerin altında geldi.