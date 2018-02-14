Cari Açık Verilerinin Yansımaları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari açığın artışında, ithalattaki hızlı artıştan kaynaklanan dış ticaret dengesindeki bozulmanın ana faktör olduğunu belirterek, "İthal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi konusundaki engellerin kaldırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin cari işlemler hesabının 2017'de 47 milyar 100 milyon dolar açık verdiğini hatırlattı.

Turizm gelirlerindeki artışa rağmen 2017'nin ikinci yarısından itibaren artan dış ticaret açığının cari açığı da büyüttüğünü belirten Zeytinoğlu, "Cari açığın bu artışında, ithalattaki hızlı artıştan kaynaklanan dış ticaret dengesindeki bozulma ana faktör oldu. Hükümetin dış ticaret açığını azaltmaya yönelik çeşitli tedbirler aldığını biliyoruz. İthal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi konusundaki engellerin kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl büyük ölçüde toparlanan hizmet ticaretinin cari açığa pozitif katkı yaptığına dikkati çeken Zeytinoğlu, hizmet ticaretinde 2016 yılında 15,3 milyar dolar olan fazlalığın, 2017'de 20,1 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 2017'de cari açığın finansmanında portföy yatırımlarının payının, doğrudan yatırımlara göre daha güçlü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Portföy yatırımdaki girişler 2016'da 6,3 milyar dolarken 2017'de 24,3 milyar dolara yükselmiş. Doğrudan yatırımlardaki girişlerde ise 2016'ya göre gerileme olduğunu görüyoruz. Doğrudan yatırım girişleri 2016'da 10,2 milyar dolarken 2017'de 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Doğrudan yatırımlar uzun vadeli sermaye ve finansman açısından daha kaliteli olduğundan, döviz gelirleri açısından doğrudan yatırımların önemini her zaman vurguluyoruz."