Cari açık Şubat'ta 1.23 milyar dolara yükseldi Cari işlemler açığı, geçen yılın Şubat ayındaki 117 milyon dolardan, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı, geçen yılın Şubat ayındaki 117 milyon dolardan, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, cari açık yılın ilk iki ayında 2.84 milyar dolara yükselirken, 12 aylık cari fazla 7.2 milyar dolardan 6.1 milyar dolara geriledi.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 2 milyar 567 milyon dolar fazla verdi.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolara yükseldi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 41 milyon dolar artarak 855 milyon dolara yükseldi.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolara yükseldi.İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolara çıktı.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolara geriledi.Portföy yatırımlarında 382 milyon dolar net giriş oldu; bu kapsamda, yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 497 milyon dolar ve 42 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4.000 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 3 milyar 233 milyon dolar azaldı, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları net 986 milyon dolar arttı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda net 3.0 milyar dolar arttı.

Kaynak: DHA