Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri (Cari açık) açıklandı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 112 milyon dolar oldu.



Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 485 milyon dolar artarak 7 milyar 267 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 652 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 278 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyon dolar azalarak 541 milyon dolar olmuştur. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 175 milyon dolar artarak 226 milyon dolara yükseldi.



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 321 milyon dolar artarak 1 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 570 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 488 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 801 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.



Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet ve bankalar, sırasıyla 2 milyar 250 milyon dolar ve 549 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda, 173 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 509 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1 milyar 807 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.



Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve bankalar sırasıyla 108 milyon dolar ve 1 milyar 628 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 867 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 2 milyar 399 milyon dolar azalış gözlendi. - İSTANBUL