Cari açık 3,84 milyar dolar olarak gerçekleşti

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 279 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 1 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar oldu.

2020 yılında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlarda 739 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 10 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1 milyar 692 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 781 milyon dolar net azalış gözlendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel