Cari Açığı Artıran Sektör Olarak Görülmek Üzücü"

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'nin cep telefonu ithalatının toplam ithalat içinde küçük bir pay tutmasına rağmen sektörün cari açığı artırdığı algısının yerleşik olduğunu, bunun değişmesi gerektiğini savundu.

Cep telefonu operatörleri, distribütörler ve üretici firmaların temsilcileri, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda İzmir ve çevresindeki sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı öncesi AA muhabirine açıklama yapan MOBİSAD Başkanı Turnacı, ilkini Ankara'da düzenledikleri buluşmanın ikincisinde İzmirli firmalarla bir araya geldiklerini, fikir alışverişinde bulunarak sektöre ve ülkeye katma değer sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Turnacı, sektörün büyüyen ve gelişen bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mobil iletişim sektörü aslında devasa bir sektör. Verilere göre 175 bin doğrudan, 800 bin dolaylı istihdam sağlayan bir sektörüz. TÜİK verilerine göre ülke olarak 223 milyar dolar ithalatımız var. Sektörümüzün 2018 ithalat rakamı 1 milyar 966 milyar dolar, yani toplam ithalatın yüzde biri bile değil. Ülkeye sosyal ve ekonomik ciddi katkıları olan bir sektör. Gelgelelim cari açığı artıran sektör olarak görülüyoruz ki çok üzücü. Bu algıdan kurtulmalıyız. Sektörümüzün ülkemize katkı sağlayacağı birçok konu var. İnşallah ülkemize bu hizmetleri sunacağız ve katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA