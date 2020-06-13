Çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu
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Çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu

İhtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtmaya başlayan Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi, duyarsız vatandaşların kurbanı oldu.

Çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu
13.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:01

İhtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtmaya başlayan Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi, duyarsız vatandaşların kurbanı oldu. Ekonomik durumu kötü olan vatandaşların alması için koyduğu ekmeklerin hepsini bazı duyarsız vatandaşların alıp gitmesi üzerine Korlaelçi, çareyi güvenlik kamerası koymakta buldu.

Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi ve çalışanları örnek bir davranış göstererek, korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı. Korlaelçi, işyerine koyduğu ekmek dolabıyla her gün ortalama 60 ihtiyaç sahibine ulaşmaya başladı. Belli bir zaman sonra bazı duyarsız vatandaşlar da artmaya başlayınca, çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu. Ekmeklerin hepsini alıp giden bazı art niyetli vatandaşları caydırmak amacıyla kamera taktığını ifade eden Korlaelçi; "Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi imkanımızca yardımcı olabilmek adına bu işe başladık fakat bir zaman sonra art niyetli insanların türemeye başladı dikkatimizi çekti. Örneğin, 30 ekmek koyduğumuzda 1 kişinin gelip 30 ekmeği de alıp gittiğini gördük. Uyarmamıza rağmen çaktırmadan alıp gittiğini gördük. Buraya koyulan 6-7 paket pirinç ve makarnayı 1 kişinin alıp gittiğini gördük. Bizim kamerayı koymamızın sebebi ekmeği kimlerin aldığını bilmemiz değil. Zaten bizler kendi bütçemizde ayırıp onu gözden çıkartmıştık. Fakat art niyetli insanların ihtiyaç sahibi vatandaşların önüne geçtiğini görünce üzüldük. O yüzden güvenlik kamerası koyduk. İhtiyacı olmamasına rağmen gelen insanlar en azından kamerayı görünce, belki biraz yüzü kızarır da almaktan vazgeçer diye düşündük. Komşularımız da destek oldu. Onların da destekleri ile bu hareketimiz büyüdü. O yüzden dolaba belli aralıklarla ekmek koymaya başladık ama gerçekten başında durmak çok zor" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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