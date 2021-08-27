Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam (2)

Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

CARETTALARIN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMAAntalya'nın Belek sahilinde yavru deniz kaplumbağalarının, 5 yıldızlı otelin ahşap yürüme bandı nedeniyle sıkışarak ölmesiyle ilgili 3 ayrı kurum soruşturma başlattı.

CARETTALARIN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Antalya'nın Belek sahilinde yavru deniz kaplumbağalarının, 5 yıldızlı otelin ahşap yürüme bandı nedeniyle sıkışarak ölmesiyle ilgili 3 ayrı kurum soruşturma başlattı. Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce önemli yuva alanı olarak ilan edilen 9 bölgeden biri olan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik Belek kumsalı, Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Bu doğrultuda da yetkili kurum olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Antalya İl Müdürlüğü, 60 yavru deniz kaplumbağasının ölümüne neden olan yürüme bandı ile ilgili olarak soruşturma başlattı ve ekip görevlendirdi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle söz konusu yavru deniz kaplumbağalarının ölümüyle ilgili haberler üzerine bir ekibin bölgede görevlendirildiği ve gerekli incelemelerin yapılacağını, olayla ilgili gerekli yaptırımların da uygulanacağını söyledi.

?Bu arada, deniz kaplumbağalarının ölümü ve yaban hayatıyla ilgili yetkili kurum olan, Antalya'nın da il olarak kapsamında olduğu DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili ayrıca inceleme başlattığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Erol Bulut Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:14:18. #1.15#

title