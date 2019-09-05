Caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

05.09.2019 16:26

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaklaşık 80 yaşında olduğu değerlendirilen yaralı caretta caretta karaya vurdu.

Karaağaç Mahallesi'nde halk plajında yüzen vatandaşlar, yaralı bir caretta carettanın kumsala çıktığı fark edince durumu plaj görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu yere İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri geldi. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, bölgede iki tür deniz kaplumbağası olduğunu söyledi.

Bunlardan birinin yeşil kaplumbağa olduğunu, diğerinin de caretta caretta türü olduğunu ifade eden Turan, "Yaptığımız inceleme sonucunda kafasına darbe almış. Muhtemelen çekiç darbesi. Balıkçılar, ağları çektiği zaman korktuğundan ya da ağdaki balıkları yediği için çekiçle vuruyor. Büyüklüğüne baktığımız zaman yaklaşık 80 yaşında olduğunu görüyoruz. Yediği darbeden dolayı zor bir durumda." dedi.

Kaynak: AA