Caretta carettanın ilkbahar dansı
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Caretta carettanın ilkbahar dansı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel
Caretta carettanın ilkbahar dansı

ANTALYA'nın turistik bölgesi Adrasan'da, su altına dalış yapan profesyonel dalış eğitmeni Erkun Tanyar ile yetişkin caretta carettanın karşılaşması, su altı kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın turistik bölgesi Adrasan'da, su altına dalış yapan profesyonel dalış eğitmeni Erkun Tanyar ile yetişkin caretta carettanın karşılaşması, su altı kamerasına yansıdı. Caretta carettanın, objektifin önünden defalarca geçtiği görüldü.

Antalya'da yaz sezonunun ilk dalışlarını gerçekleştiren profesyonel dalış eğitmeni Erkun Tanyar, Adrasan'da mavilikleri keşfetti. Arkadaşlarıyla birlikte su altı yaşamını görüntülemek için dalış yapan Tanyar, caretta caretta ile karşılaştı. Kayalıkların arasında süzülerek ilerleyen yetişkin deniz kaplumbağası, Tanyar'ın önünden defalarca geçerek adeta poz verdi.

Dalışları sırasında deniz kaplumbağalarıyla defalarca karşılaştığını anlatan Tanyar, "Caretta carettalar çoğu zaman insanlardan kaçar. Bu biraz farklıydı. Sanırım daha önce insanlarla etkileşimi olmuş. Benden kaçmadı, uzun uzun videosunu çektim, poz verdi sanki. Etrafımda döndü, uzun uzun sırt üstü yüzdü, kimi zaman dönerek ilerledi. Pozitif ve cana yakın tavırlarıyla eğlenmeyi bilen bir deniz kaplumbağasıydı" dedi.

Caretta carettaların, insan eliyle kirletilen denizlerden en çok zarar gören canlılardan biri olduğunu vurgulayan Tanyar, "Denize naylon poşet atmayın. Bu canlılar o poşetleri deniz anası sanıp yiyor ve boğularak can veriyor. Lütfen dikkatli olun ve onları koruyun" diye konuştu.


Caretta carettanın ilkbahar dansı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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