Caretta carettalara üçlü korumaya, yabancı öğrenciler de katıldı
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Caretta carettalara üçlü korumaya, yabancı öğrenciler de katıldı

ANTALYA Demre sahillerinde, bu yıl üç kurum tarafından başlatılan caretta carettaları koruma ve izleme çalışmasına katılmak üzere 10 yabancı öğrenci, ilçeye geldi.

Caretta carettalara üçlü korumaya, yabancı öğrenciler de katıldı
13.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:45

ANTALYA Demre sahillerinde, bu yıl üç kurum tarafından başlatılan caretta carettaları koruma ve izleme çalışmasına katılmak üzere 10 yabancı öğrenci, ilçeye geldi.

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki caretta carettalar, Antalya'daki 9 üreme ve yuvalama alanından biri olan Demre ilçesi sahillerinde üç kurum tarafından oluşturulan ekiplerle gözlemleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile merkezi Antalya'da bulunan Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği tarafından imzalanan protokolle Demre sahillerinde caretta carettalar, 3 yıl süreyle gözlemlenecek. Çalışmalara Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi de destek veriyor. Çalışmaların bu yılki bölümüne Bosna Hersek'ten 6, İtalya ve Makedonya'dan 2'şer olmak üzere 10 yabancı gönüllü öğrenci de katılıyor.

Yabancı öğrencilerin çalışmalara başlamasıyla projenin tanıtımı yapıldı. Proje tanıtımına Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, proje koordinatörlerinden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ayyıldız, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ünal Çetinkaya, LİDOSK Başkanı Osman Pişirici, projede yer alan yerli ve yabancı öğrenciler katıldı.Demre Kaymakamı Şatıroğlu, "Demre için dünyamızın geleceği için doğal denge için çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. En önemlisi dünyada nesli tükenmekte olan, Demre'mizin denizlerinde çok sayıda yaşamını sürdüren sevimli caretta caretta kaplumbağalarını gelecek nesillere taşımak için çaba harcıyorsunuz. Bu sevimli deniz kaplumbağaları, Demre'mizin önemli bir zenginliği. Şu gördüğünüz Çayağzı Limanı'nın her yerinde görebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz" dedi.Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hakan Ayyıldız ise şunları söyledi:  "Antalya'nın Demre ilçesi, Türkiye'deki 22 caretta caretta üreme ve yuvalama alanından biri. Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi ve Beymelek plajlarını içine alan 8,5 kilometrelik bir sahil. Pandemi dolayısıyla bu yıl maalesef çalışmalara geç başlamak zorunda kaldık. Başlangıçta belediye çalışanları yuvaları tespit etti. Yabancı öğrencilerimiz dün aramıza katılabildi. Şu ana kadar 135 yuva tespit ettik. İlk yavru çıkışı 4 Temmuz günü gerçekleşti. Şu ana kadar 135 yuvanın 54'ünden çıkış oldu. 2 bin 500'ün üstünde yavru carettayı denizle buluşturduk. Yuvada çıkışlar artıyor. Bunun yanında kumsala yumurta bırakmak için çıkan her ana carettayı markalıyoruz. Yuvaların GPS cihazı ile koordinatlarını alarak, çelik yer ve yüzey kafesleri ile korumaya aldık. Çalışmalarımız gönüllü öğrencilerimizle, bilim ekibimizle eylül ayı sonuna kadar sürecek."

Demre sahillerinin her noktasında caretta carettaları görmenin mümkün olduğunu aktaran Doç. Dr. Ayyıldız, "Her yerde özgürce yüzüyorlar. 3 yıl sürecek bu uzun soluklu ve çok önemli proje, Demre'nin tanıtımına pozitif katkı sağlayacak. Yerli ve yabancı öğrenciler kaynaşarak, dostluklar kuracak, dünya barışına katkı sağlayacak. Bölgedeki erişkin caretta caretta sayısı artacak. Her ana erişkin caretta caretta, yuvaya 80- 120 arasında yumurta bırakıyor. Yumurta sayısının yüzde 50'sinin üstünde yavru çıkışı olmaktadır. Her bin yavrudan biri erişkin olarak 20- 25 yıl sonra bu sahillere erişkin olarak yumurta bırakmaya gelecektir. Biz de bu proje ile o günlere hazırlık yapıyoruz. Projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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