Caretta carettalar yumurtlamak için Urla'yı seçti Caretta carettalar yumurtlamak için Urla'yı seçti Denizlerin sevimli dostları Caretta Caretta'lar, yumurtlamak için Akdeniz sahilleri yerine bu kez İzmir'in Urla ilçesini seçti.

Caretta carettalar yumurtlamak için Urla'yı seçti İZMİR - Denizlerin sevimli dostları Caretta Caretta'lar, yumurtlamak için Akdeniz sahilleri yerine bu kez İzmir'in Urla ilçesini seçti. Demircili sahilindeki plaja dün gece çıkan caretta carettalar, yazlıkçıların da yoğun ilgi gösterdiği plaja yumurtalarını bıraktı. Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların bulunduğu alanı güvenlik kordonuna aldı. İzmir'in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesinde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Dün gece Altınköy Plajına çıkan caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu. Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, "İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz" diye konuştu. Kaynak: İHA