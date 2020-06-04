Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı Nesli koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı.

Nesli koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Kentteki 5 üreme merkezinden biri olan Kazanlı sahiline çıkan carretta carettalar, gece yarısı yumurtalarını bıraktıktan sonra yeniden Akdeniz'in derin sularına döndü.

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor. Merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kazanlı ve Adanalıoğlu sahilleri de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının koruma altına alındığı önemli üreme alanları arasında yer alıyor.

Doğdukları sahile yıllar sonra geri döndüler

Deniz kaplumbağaları, 25 yıl sonra okyanusları aşarak doğdukları Kazanlı ve Adanalıoğlu kumsallarına geri dönüp yumurtalarını bırakmaya başladı. Sadece Kazanlı sahilinde, son 15 gün içinde 32 caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri olan Kazanlı kumsalını ziyaret ederek, nesli tehlike altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan caretta carettaların üreme alanlarına koruyucu tabelalar dikti.

"Farkındalık oluşturacağız"

Deniz kaplumbağalarının açtıkları yuvalarda yumurtlamalarına da tanıklık eden Gültak, "Bu sahillerimize diktiğimiz tabelalar sayesinde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sahile gelip gezecek vatandaşlarımıza burada yuvalar olduğunu bildireceğiz ki, bu yuvalarımız bozulmasın. Yavrularımız en sağlıklı şekilde Akdeniz sahillerinden okyanuslara açılsınlar diye bu uyarıcı tabelaları dikeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla da işbirliği yaparak, deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamı için belediye olarak tanıtım broşürleri de hazırlıyoruz" dedi.

Adanalıoğlu deniz ormanı ve sahili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile 'Kesinlikle Korunacak Milli Park' ilan edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA