Caretta carettalar İztuzu sahilinde yumurta bırakmaya başladı
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Caretta carettalar İztuzu sahilinde yumurta bırakmaya başladı

Caretta carettalar İztuzu sahilinde yumurta bırakmaya başladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, caretta carettaların İztuzu sahilinde yumurta bırakmaya başladığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, caretta carettaların İztuzu sahilinde yumurta bırakmaya başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son 5 yılda 700 civarında yuva kaydedilen kumsaldaki yumurtlama alanları koruma altına alınıyor. Yavrular yaklaşık 60 gün sonra yumurtadan çıkarak denizle buluşacak." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, caretta carettaların yumurtlama anına ait görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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