Caretta caretta yuvalarının zarar gördüğü iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kalarak zarar gördüğü öne sürüldü.

Yeşilöz Mahallesi plajındaki caretta caretta yuvalarının zarar gördüğünü fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Yeşilöz Deresi'nin yatağının yönünün değiştirildiği ileri süren bölge sakinleri bunun sonucu caretta caretta yuvalarının su altına kaldığını belirtti.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, yaptığı açıklamada, derenin sahile dökülen noktada yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını düşündüklerini söyledi.

Dolum tesislerinden depolama tesislerine giden yaklaşık 8 kilometrelik boru hattının dere kısmından geçen bölümünün değiştirildiğini savunan Kayhan, "Bunun sonucunda da dere yatağının denize dökülen bölümünün yönü değişiyor. Bu yönün değişmesi sonucu caretta caretta yuvaları hem deniz dalgaları hem de dere suyunun altına kalıyor. Su altında kalan yuvalardaki yumurtalar çürüyor, çok sayıda yavru da ölüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA