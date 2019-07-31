Caretta caretta yavrularını vatandaşlar denize ulaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının deniz yerine kara tarafına gittiğini fark eden vatandaşlar, hayvanları kovayla taşıyarak suya ulaştırdı. Bu durum bazı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Oba Mahallesi plajındaki caretta caretta yavrularının deniz yerine yola doğru gittiğini gören vatandaşlar, yavruları kovaya koyarak denize götürdü.

Bu sırada cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı hayvanseverler tepki gösterdi.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caretta carettaların çıktıkları yeri tanımaları ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için yavruların kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Caretta carettaların yollarını ay ışığıyla bularak denize ulaştıkları bilgisini veren Kayhan, kara tarafındaki ışığın fazla olması nedeniyle hayvanların yönlerini şaşırdıklarını belirtti. Kayhan, hayvanların vatandaşlarca taşınmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızca bu bilinçli yapılmadı diye düşünüyorum. Kara tarafında ışık olduğu için toplamak zorunda kaldılar." dedi.

Kayhan, yönlerini kaybeden yavruların yollarının açılması ve el değmeden denize ulaşmalarının sağlanması gerektiğini, bunun yapılamaması durumunda ise toplanarak dalgaların vurduğu yerlere konulmalarının doğru olacağını kaydetti.

Kaynak: AA