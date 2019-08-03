Caretta caretta yavrularını vatandaş denize ulaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının deniz yerine karaya yöneldiğini fark eden vatandaş, hayvanların yönlerini değiştirerek denize ulaşmasını sağladı.

Demirtaş Mahallesi plajındaki caretta caretta yavrularının deniz yerine yola doğru gittiğini gören Kemal Güneş, yavruların yönünü değiştirdi. Yönleri değiştirilen kaplumbağalar denizle buluştu.

Cep telefonuyla çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaşan Kemal Güneş, yavrular için nöbet tuttuğunu belirtti.

Caretta carettların zaman zaman karadaki ışığa yönelerek öldüklerini bildiği için evine yakın sahile gelerek nöbet tuttuğunu anlatan Güneş, "Burada geceleri zaman geçirmeye başladım. Sabaha doğru yuvalarından çıkan yavruların yönlerini karıştırdığını görünce de yönlerini değiştirerek cep telefonu ışığıyla denize doğru gitmelerine yardımcı oldum." dedi.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan da uyarıların dikkate alınmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Caretta carettaların yuvalarının yerini bilmeleri, buraya yumurtlamaya gelmeleri için kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini belirten Kayhan, caretta carettaların ay ışığıyla yönlerini bularak denize ulaştıkları bilgisini verdi.

Kayhan, zaman zaman kara tarafındaki ışığın fazlalığı nedeniyle hayvanların yönlerini karıştırdıklarını belirterek, "Zaman zaman taşınarak suya bırakılan caretta caretta yavruları için uyarılarda bulunmuştuk. Bu vatandaşımız bilinçli bir davranış göstererek kaplumbağaların kendi çabalarıyla denize ulaşmalarını sağlamış ve örnek bir davranışta bulunmuş" diye konuştu.

Kaynak: AA