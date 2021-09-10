Caretta caretta yavruları zorlu "yaşam yolculuğu"yla denize ulaşıyor
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Caretta caretta yavruları zorlu "yaşam yolculuğu"yla denize ulaşıyor

Caretta caretta yavruları zorlu 'yaşam yolculuğu'yla denize ulaşıyor
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Akdeniz Havzası'nda caretta carettaların en büyük yuvalama alanlarından Antalya Belek'te bu yıl yuva sayısı 3 bini aştı.

Akdeniz Havzası'nda caretta carettaların en büyük yuvalama alanlarından Antalya Belek'te bu yıl yuva sayısı 3 bini aştı.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların yavruları, kumun altına gömülü yumurtalarından çıkarak zorlu bir yolculuğun ardından denizle buluşuyor. Minik kaplumbağaların denize yolculukları, eylül sonuna kadar sürüyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, hem yuvaları tespit ederek korumaya alan hem de yavruların denizle buluşmalarını takip eden akademisyen ve gönüllüler, her yıl 4 ay bölgede nöbet tutuyor.

Ekip, gece gündüz sahilde nöbet tutarak yavruların yuvadan çıkıp denizle buluşma anlarına şahit oluyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yürütülen çalışmaları ve caretta caretta yavrularının denizle buluştuğu anları görüntüledi.

"Bu yıl da yuva sayısı 3 bini aştı"

Proje asistanı Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine, 22 yıldır Belek'te caretta carettaları takip ettiklerini söyledi.

Aksu ilçesinden Manavgat ilçesine kadar 30 kilometrelik sahilde çalıştıklarını aktaran Atatunç, ilk başladıkları yılda 400-500 civarı olan yuva sayısının geçen yıl 3 bin 200 gibi rekor bir sayıya ulaştığını dile getirdi.

Belek'in bu rakam ile Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Atatunç, "Bu yıl da yuva sayımız 3 bini aştı. Bölge için yuva ve yavru sayısı rekorunu bu yıl yenileyeceğimizi tahmin ediyorum." dedi.

"Denizle buluşmalarını sağlıyoruz. Mutluluk verici bir an"

Atatunç, sabahın erken saatlerinde alana gelerek yavru çıkışlarını izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yavruların çıkışını tamamladığı yuvaları kontrol amaçlı açıyoruz. Bilimsel bir veri elde etmek amacıyla yumurtaları sayıyoruz. Bu açışlarda yuva içinde sıkışmış ve ölümü bekleyen yavrulara da denk geliyoruz. Bu vesileyle yavruların yuvadan kurtulmalarını ve denizle buluşmalarını sağlıyoruz. Mutluluk verici bir an oluyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvanın yavrusunu kurtarıyorsunuz. Bu hayvanlar üzerinde insan kaynaklı oluşturulan negatif etkiyi bir nebze de olsa pozitife çevirmeye çalışıyoruz."

"İnsanları uyarıyoruz ama arazi araçlarıyla yuvaların üzerinden geçiyorlar"

Belek'te caretta carettaların yuvalarının denizden 35-40 metre içeride yoğun olduğunu anlatan Atatunç, "Bu alanı iyi korumamız gerekiyor ancak her gün sahillerde arazi aracı izlerine rastlıyoruz. İnsanları uyarıyoruz ama arazi araçlarıyla yine girip yuvaların üzerinden geçiyorlar. Her tarafta araç izi var ve bu araçlar yuvayı ve hatta zaman zaman yavruları eziyor. Ayrıca yapay ışıklar da yavruların denizle buluşmasını engelliyor." diye konuştu.

Caretta caretta yavruları zorlu 'yaşam yolculuğu'yla denize ulaşıyor
Caretta caretta yavruları zorlu 'yaşam yolculuğu'yla denize ulaşıyor
Caretta caretta yavruları zorlu 'yaşam yolculuğu'yla denize ulaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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Caretta caretta yavruları zorlu "yaşam yolculuğu"yla denize ulaşıyor - Haberler
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