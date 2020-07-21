Caretta caretta Tuba sırtında uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caretta caretta Tuba sırtında uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında denize bırakılan 'Tuba' isimli caretta carettanın, bu sürede 6 bin kilometre yol katettiği bildirildi.

Caretta caretta Tuba sırtında uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı
21.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:42

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında denize bırakılan 'Tuba' isimli caretta carettanın, bu sürede 6 bin kilometre yol katettiği bildirildi.

Deniz Kaplumbağaları kumsalları yuvalama amacıyla kullandığını belirten Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Bir kaplumbağanın ortalama 100 yıl yaşadığını kabul edersek, 25 yaşından sonra yaklaşık 500 civarında yuva yapabiliyor. Bunun için 500 saatini kumsalda geçiriyor. Bu nerdeyse ömrünün binde biri ya da nerdeyse daha düşük bir zaman. Ömrünün yüzde 99'u denizlerde geçiyor. Bu nedenle denizlerde nerelerde dolaşıyor, nerelerde besleniyor, nerelerde kışlıyor, bunu araştırmak deniz kaplumbağalarının korunması açısından çok önemli. Geçen yıl Ağustos ayında 'Tuba' ismini vermiş olduğumuz kaplumbağanın sırtına yapıştırmış olduğumuz verici sayesinde yaklaşık 6 bin kilometreye yakın yolu nerelerde dolaştığını anlayabiliyoruz dedi.Kaska, caretta caretta Tuba'nın 2 ay bizim sahillerimizde açık bölgelerde dolaştığını, daha sonra Malta ve Tunus açıklarında kışı geçirdiğini ifade etti.Kaska, Bugünlerdeyse İtalya sahillerinden yukarıya doğru çıkarak Arnavutluk ve Karadağ bölgesine doğru ilerliyor. Bugüne kadar takip ettikleri 26 deniz kaplumbağasının büyük bir çoğunluğu Mısır, Tunus, Libya gibi güney sahillerini tercih ederken, Tuba'nın İtalya, Arnavutluk, Karadağ belki oradan yukarıya doğru Hırvatistan Slovenya bölgesine doğru çıkacak olması bizleri şaşırttı. Bu durum, Tuba'nın Adriyatik bölgesine giden ilk takip ettiğimiz kaplumbağa olması yönünden önem arz ediyor diye konuştu.

İşbirliğiyle deniz kaplumbağlarının korunabileceğinin çok açık olduğunu belirten Kaska, Bu canlıların, uydu takip cihazıyla takip edilmesi önemli. Yoksa biz kumsaldaki yavruları ne kadar koruyabilirsek koruyalım, bu kaplumbağa popülasyonunu koruyabilmiş olduğumuz anlamına gelmiyor dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Engin Altay Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Caner Erkin Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Caretta caretta Tuba sırtında uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 18:19:17. #1.14#
title