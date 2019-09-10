Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.
10.09.2019 16:12
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.
Telef olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, dün Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Caretta caretta'yı görenler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan kaplumbağa, nekropsi yapılarak incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü.
Telef olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, dün Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Caretta caretta'yı görenler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan kaplumbağa, nekropsi yapılarak incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü.
Kaynak: DHA