Caretta Caretta Japonlara Saldırdı

Caretta caretta bu sefer Japonlara saldırdı

Denize giren Japonlar kaplumbağa saldırısında yaralandı



MUĞLA - Üniversiteler arası bir çalıştaya katılmak üzere Bodrum'a gelen Japon heyeti, araştırma gezisi için gittikleri Orak Adası'nda caretta carettanın saldırısına uğradı.

5 gün boyunca Bodrum'da bulunan öğretim üyeleri ve öğretmenler, Bodrum Orak Adası'na da bir araştırma gezisi gerçekleştirdi. Araştırma sırasında Prof. Dr. Yasuko Takayama ve Iwata Airi isimli öğrenci denizde iken bir caretta carettanın saldırısına uğradı. Saldırı anlarını gülerek anlatan Prof.Dr. Yasuko Takayama şu ifadelere yer verdi "Iwata Airi denizde yüzüyordu. Birden caretta caretta onu sırtından ve bacağında ısırdı. O ne olduğunu göremedi ve bana 'Beni biri ısırdı' dedi. Ben de onun yanına yüzdüm ve caretta caretta bu sefer beni kolumdan öptü. Ben daha sonra onu ittim" dedi.

Kaplumbağanın sırtından ve bacağından ısırdığı Iwata Airi adlı öğrenci ise "Öğretmenim benim hayatım kurtardı" diye konuştu.