Caretta Caretta, Çeşme Sahillerine İlk Kez Yumurta Bıraktı

DÜNYADA nesli tehlike altındaki canlılardan olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasının, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı sahilinde ilk kez yuva yapması, heyecan yarattı. Yuva koruma altına alınırken, hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 Eylül tarihlerinde yavru çıkışının beklendiği açıklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Seferihisar Şefliği'ne, Çeşme'nin Alaçatı sahilinde bulunan özel bir plajda caretta caretta türü deniz kaplumbağasının yuva yaptığı ihbarında bulunuldu. Bugüne kadar İzmir il sınırlarında deniz kaplumbağalarının yuva kaydının bulunmaması üzerine konu Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu'na iletildi. Gençoğlu'nun talimatı ile alanda inceleme ve araştırma yapmak üzere Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Mehmet Uzuner ve Seferihisar Şef Vekili Nilgün Dinçel, alana gitti. Plaj işletmecisi ile birlikte yapılan çalışma sonucunda yuva merkezi ve yumurtlama tespit edilerek, konu Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'ya aktırıldı. Prof. Dr. Kaska ile yapılan istişareler sonucu yuva koruma altına alındı.

Prof. Dr. Kaska, hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 Eylül 2018 tarihlerinde yavru çıkışı beklediğini ifade ederek, "Yaklaşık 95 milyon yıldır yerküre üzerinde yaşadığı bilinen deniz kaplumbağaları, yakın akrabalarından birçok canlı türünün yok olmasına karşılık, uzun bir zaman periyodu boyunca neslinin devamını başarı ile sürdürebilen ender canlılardan biridir. Ülkemizde Samandağı (Hatay) kumsalından Ekincik (Muğla) kumsalına kadar belirlenmiş, izleme ve koruma çalışmaları yapılan 21 deniz kaplumbağaları yuvalama alanı bulunuyor" dedi. - İzmir