Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
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Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

12.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:57
Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Datçalı vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.

Amatör balıkçı Ekrem Korkmaz tarafından denize bırakılan Caretta Caretta Deniz kaplumbağası hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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