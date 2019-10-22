Caretta Bisiklet Festivali'ne doğru

22.10.2019 12:38

Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenecek Caretta Bisiklet Festivali, 25 Ekim'de başlayacak.

Mersin Valiliğinin himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneğince düzenlenen festivale, 22 kentten 150 bisikletli katılacak.

Katılımcılar, 25 Ekim'de başlayacak festivalde, 3 gün boyunca toplam 135 kilometre pedal çevirecek.

Bisiklet kullanımını özendirme ve Mersin'i tanıtma amacıyla düzenlenen festivalde bisikletliler, kent merkezini turladıktan sonra Erdemli ilçesine hareket edecek.

Katılımcılar, Elaiussa Sebaste, Kızkalesi, Cennet-Cehennem obrukları gibi turistik noktaları da gezecek.

Kaynak: AA