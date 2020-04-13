Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için... - Haberler
Türkiye, Denizli, Güncel

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için korona virüsün bitmesini bekliyor Telef olan ineğine ağlarken gündem olan Sabiha nine şimdi korona virüsün bitmesini bekliyor Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı...

13.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:35
Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için korona virüsün bitmesini bekliyor

Telef olan ineğine ağlarken gündem olan Sabiha nine şimdi korona virüsün bitmesini bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı ile Türkiye'nin gündemine oturan 71 yaşındaki Sabiha Özel, kamu ve hayırseverlerin desteği ile alınan 6 inek ve 2 buzağısı ile özlediği dağlara ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesini bekliyor.

5 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde yaşayan Sabiha Özel, otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadın ise tek geçim kaynağı olan 'Sarıkız' isimli ineği telef olunca başına feryat edip, gözyaşı dökerken fotoğraf karelerine yansıdı. Özel'in çaresiz halini gören Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverler harekete geçti ve Özel'e 6 inek aldı. Gözyaşları dinen Özel ardından mahalledeki tek göz odalı evinde çok sevdiği inekleri ile mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. İneklerini adeta çocukları gibi seven ve bağlı olan Özel her gün dağ ve bayırlara çıkarak hayatına kaldığı yerden devam etti.

"Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gidecek"

Sabiha nine şimdilerde ise korona virüs nedeniyle o çok sevdiği dağ ve bayırlara gidemedi için mutsuz. Yaptığı haber ile kendisini Türkiye'nin gündemine oturtan İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin bir kez daha kapısını çaldığı Özel, 6 ineği ve 2 buzağısı ile bir kez daha görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evde kalması gereken Özel, sabırsızlıkla bir an önce virüs tehlikesinin geçmesini bekliyor. Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gideceğini söyledi.

"Hastalık bitince dışarıya çıkarım, dağlara giderim"

Dağları çok özlediğini ve virüs bitince atı ile birlikte inekleri ile tekrar dağlara gideceğini ifade ede Özel, "6 tane ineğim var. Birinin buzağı oldu. Bir tane daha olacak. 8 tane olacak erkeklerle beraber. Daha hiç bu ineklerden satmadım. İneklerimi hiç sevmez miyim? Melek var Dilek var. Çok seviyorum. Hepsini kendi canım gibi görüyorum. Kendim besleyip, bakıyorum. Virüsten dolayı dışarıya çıkmıyorum. İneklerin altını temizliyorum, sularını veriyorum. Kendi çayımı, yemeğimi yiyorum. Hiçbir tarafa gitmiyorum. Bir tek arka tarafa gidiyorum, domates fidanları ekmek için onlarla meşgul oluyorum. Şimdi hep evde kalıyorum. Hastalık bitince dışarıya çıkarım. Dağlara giderim. Eskisi gibi ineklerimle beraber dağa giderim akşam olduğu zaman inerim. Dağlara gitmeyi özledim. Her tarafında çiçekler açmıştır. Birde atım var virüs bitsin oralara gitmek istiyorum. Atı çektiğim zaman ineklerde alışkın olduğu için arkasından gelirler" diye konuştu.

"Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverlere olan minnettarlığını bir kez daha dile getiren Özel, 1 yıldan bu yanan ineklerini satmadığını kaydetti. Onları çok sevdiğini ancak yem ihtiyacı başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için ilerleyen dönemlerde birisini satmak zorunda kaldığını belirten Özel şunları söyledi:

"İneklerim olmadan duramam. Alışkınım ineklerime çok seviyorum. İneklerimi alacaklardı satmadım. Satmıyorum. İhtiyacım olduğu zaman ve bunlarında ihtiyaçları var. Samanların yemlerin paralarını ödeyeceğim. Mecbur o zaman birini ikisini satmak zorunda kalıyorum. Ama ortalık otlansın, biraz gelişsinler öyle satarım. Allah bana birini versin, onlara binin versin. Herkesten Allah razı olsun. Çok çok kazansınlar, çok çok yesinler. Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin."

Öte yandan, Özel haber sonrası İHA ekibini ise el sallayıp, gülümseyerek uğurladı.

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ebru Polat Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:36:01. #1.14#
title