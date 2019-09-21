Çaresiz anne ve baba kaybolan çocuklarını polisin çizdiği robot resimlerle arıyor-2

21.09.2019 09:29

ESKİŞEHİR'de 14 yıl önce 4 yaşında kaybolan Tarık Eymen Uslu'nun annesi ve babası polisin çizdiği robot resimle onu arıyor

Hatice Atıcı, 20 Mayıs 2005 tarihinde üç çocuğunu alarak Yenidoğan Mahallesi'nde oturan annesinin evine gittikten sonra küçük oğlu Tarık Eymen kayıplara karıştı. Yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun hiçbir izine rastlanamadı. Bu olaydan 14 yıl geçmesine rağmen oğlunun bulunacağından umudunu hiç yitirmeyen anne Hatice Atıcı, ayrıldığı eşi Önder Uslu gibi çaresiz bekleyişini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren kızını ziyaret etmek için Avcılar'a gelen Hatice Atıcı, oğlu Tarık Eymen için yaşadığı acı ve bitmeyen umudunu anlattı. Atıcı, oğlunun 5 yaşına girmesinden 1 ay sonra ablası ve ağabeyi ile birlikte kapının önüne çıktığını ve 5 dakika içerisinde kaybolduğunu anlatırken, 'İlk yarım saatte paniklemedim. O dönemde de bu kadar kayıp olayları gündemde değildi. ya da bizim başımıza gelmediği için çok dikkatimizi çekmiyordu. Yarım saat sonra telaş etmeye başladık. Emniyet'e gittik, takip edildi, çok arandı. Aklımıza gelen her şeyi yaptık. Emniyet de yaptı ama hiçbir sonuca ulaşılamadık" dedi.

Hatice Atıcı, o günden bu yana duyduğu acıyı ilk günkü gibi hissettiğini belirtirken, şöyle konuştu:

'Ölmüş olsa acım küllenirdi, gider mezarında duasını okur gelirdim. Ama ben her gün kapıdayım, her gün camdayım. Kayıp acısını ancak yakınları bilir. Bunu Allah düşmanım başına bile vermesin sokakta giderken arabaların içine bile bakıyorsun 'Acaba çocuğum bunların içinde mi?' diye. Herkes, her şey sizin İçin 'Eymen'. 'Onun soluduğu havayı soluyorum' diye bile teselli olduğum zamanlar olmuştur. Eymen şimdi 18 yaşına girmiştir. Bu sene üniversite sınavına girmiş olması veya herhangi bir üniversitede başlamış olması lazım. O yaşta yeğenlerim var onlar da girdiler. Artık reşit oldu. Eymen'i biz aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik"

POLİSİN ÇİZDİĞİ ROBOT RESİMLERLE ARANIYOR

Çocuk yaştan çıktığı için aramalarda kullanılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar birkaç kez yaşlandırma yöntemiyle robot resimler hazırlandığını anlatan anne Atıcı, 'Anne, baba, kardeşlerinin o yaştaki fotoğrafları derlenip kayıp kişiye benzer bir resim elde ediliyor. Yani biz Eymen'in büyüdüğünü bu robot resimlerde görüyoruz. Bu da bir anne için çok acı bir şey. Çocuğunuzu robot resimden tanımaya çalışıyorsunuz. Herhalde çizilen bu fotoğrafa benziyordur. Bu bilinmezlik bile öyle acı verici bir durum ki. Ben bile kendi kendime soruyorum, oğluma benziyor mu diye. Kendi çocuğuna bu kadar yabancı olmak çok acı. Allah kimsenin başına vermesin. Kendi doğurduğunuz çocuğa yabancı oluyorsunuz. Hep bir tarafın buruk, eksik kalıyorö diye konuştu.. Gözü yaşlı anne, Allah'tan artık bu acılarının son bulmasını dilediğini vurguladı.

Hatice Atıcı, 'Eminim ki Eymen bir yerlerde hatırlıyordur bizi. 4 yaşındaki bir çocuğun anıları vardır. Çok zeki, hafızası güçlü bir çocuktu. Sesimizi duysun artık. Ben yavruma direkt sesleniyorum. Ben onun yaşadığından hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bir an olsun ölüsü aklıma gelmedi. Eymen bizi duyacak, bulacak biz bekliyoruz onu. Ağabeyi, ablası, herkes biz ailece onu bekliyoruz. Geçmişte Eymen'i bulacağım diye hayallerim vardı. Bundan sonraki hayalim Eymen gelince biz ne yapacağız' Onunla nasıl kaynaşacağız. Bu hayalle yaşıyorum.Telefon numaramı değiştirmedim. Sosyal medyadaki resimlerimi değiştirmedim, bir yerlerde denk gelir bulur umuduyla. Bana rahat ulaşılsın diye telefonum açık. Anne yüreği hisseder derler ya. Geceleri ateşler içerisinde uyanırım, 'Eymen bugün hasta' diyorum. Gözüm kapıda yollardayım. Hayat devam ediyor ama benim için her yerde Eymen var" şeklinde konuştu.

VİDEO HAZIRLADI

Oğlunun fotoğrafları, kaybolması ve aranması ile ilgili haber kupürlerine yer verdiği yaklaşık 4 dakikalık video hazırlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Hatice Atıcı, burada '20 Mayıs 2005'ten beri kayıp yavrum Eymen'i arıyorum. Gittiğinde henüz 4 yaşı yeni bitmişti. Hayat dolu çocuğum şimdi neredesin?" diye yazdı.

"VİCDAN SAHİBİ BİRİNİN KONUŞMASINI BEKLİYORUZ"

Eskişehir'de esnaf olan Önder Uslu ise 14 yıl önce oğlunun kaybolmasına ilişkin herhangi bir görgü tanığı varsa artık konuşması gerektiğini belirtti. Uslu, şunları söyledi:

"O gün her ne yaşandıysa bunun mutlaka bir görgü tanığı olayın içinde birileri bir takım insanlar vardır. Mutlaka vardır yani. O günkü şartlarla konuşamamış olabilirler. O günkü şartlarda bir şeyleri söyleyememiş olabilirler ama yıllar geçti aradan. İçlerindeki vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar bir itirafçı gibi değil de bir vicdan sahibi bir yüreği sızlayan bir insan olarak çıkıp bize bildikleri bir şey varsa ve bunu söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır. Değilse bugün için Allah'tan başka diyecek bir şeyimiz yoktur. Toprağımız yok yani ve böyle ihtimaller konuşulduğu zaman başına bir şey geldi hayatta olmasa dahi gideceğimiz bir toprak yok. Böyle bir ihtimal dahi varsa birinin çıkıp da bize bir itirafçı değil de vicdan sahibi birinin konuşmasını bekliyoruz."

ROBOT RESİMLERİ BÜYÜDÜ

Önder Uslu, 14 yıldır kayıp olan oğlunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dönem dönem yaşlandırma yöntemiyle robot resimlerinin yapıldığını söyledi. 8, 11 ve 13 yaşlarındaki hallerinin robot resim olarak çizildiğini anlatan Uslu, "Tabi olayın sonucu olmayınca ve aradan yıllar da geçince burada emniyetin kriminal bölümü işin içine giriyor. Dosya kapanmadığı için güncelleme yapılamıyor. Bizim talebimizde emniyetin çalışmalarıyla belli bir zaman içinde bu işte teknolojik bazda kriminal işler olarak robot resimler çiziliyor. Tabi bunlar aileden alınan resimler, çocuğun çevre gelişimine göre yapılan teknik işler. Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şu anki yaşına göre bir çalışma yapılıyor. Tabi bu emniyetin yaptığı bir çalışma daha çok. 8, 11 ve 13 yaşına ait çizilmiş robot çalışması var. Çok büyük umutlarla gittiğimiz noktalardan çok sönük vaziyette ve her şeyimiz bitik olarak döndüğümüz olaylar da var. Bize gelen olayların yüzde 99'u boş çıktı. Bu zaman zarfında kayıp çocuklar konusunda Türkiye çok yol kat etti. Mecliste ki araştırma komisyonunun verdiği önergelerden sonra ve emniyetin yaptığı çalışmalardan sonra şu an bir çocuk kaybolsa anında kaybolduğu bölgeye mesaj atılıyor. Şu anki teknolojiyle birlikte zaten bilinçlendirme çokça arttı. Tabi bizim zamanımızda onlar çok zayıftı. Biz onun sıkıntısını çok çektik. Birçok konuda geri kaldık. Olay anı, olay günü ve olay zamanıyla ilgili hiçbir şey yapamadık. Sıkıntımız orada zaten olay anının olmaması" diye konuştu.

Kaynak: DHA