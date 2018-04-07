Careem'den Klein ve Flamme ile İş Birliği

TÜRKİYE'deki faaliyetlerine geçtiğimiz sene başında İstanbul'da başlayan Körfez Bölgesi'nin lider araç çağırma uygulaması Careem, İstanbul'un en popüler mekanlarından olan Klein ve Flamme'den biniş ya da varışlı yolculuklara indirim fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz sene içerisinde aldığı son yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak 'unicorn' olan araç çağırma uygulaması Careem, biniş veya varış noktası Harbiye'deki Klein veya Flamme'ye olan yolculuklarda tüm kullanıcılarına 30 Nisan tarihine kadar yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Sadece 8 kişilik VIP araçlardan oluşan Konfor seçeneğinde geçerli olacak kampanya için kullanıcılar biniş veya varış noktasında Klein veya Flamme'yi seçtikten sonra "gokleinö promosyon koduyla yolculuklarını yüzde 20 indirimli gerçekleştirebilecek.

7/24 ÇALIŞAN DESTEK HATTI

Kullanıcılarının gizliliği ve güvenliği için birçok çözüm sunan Careem, uygulama içindeki 'Bize Ulaş' seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor. "Bize Ulaş" alanından yazılan mesajlar da günün 24 saati takip edilerek, Careem'in profesyonel operasyon ekibi tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca kullanıcılar ve kaptanlar 7/24 çalışan destek hattı ile Careem temsilcilerine diledikleri zaman ulaşabiliyor.

YOLCULUKLARI TAKİP ETMEK VE PUANLAMAK MÜMKÜN

Careem ile yolculuk sırasında "Rotayı paylaş" seçeneğini tıklayarak yolculuğun harita üzerinden takip edilmesi için bir yakınınıza ulaşmak da artık mümkün. Bu sistemle Careem'e binilen andan itibaren varış noktasına ulaşana kadar tüm yolculuk, bir kişi tarafından takip edilebiliyor. Kullanıcılar, her yolculuktan sonra uygulama üzerinden kaptanı ve yolculuğu puanlayabiliyor. Careem kaptanları, özel iş görüşmeleri ve araçları kalite standartları açısından değerlendirilerek seçiliyor. Careem'in global standartları işe alım sürecinde dikkate alınan konuların başında geliyor. - İstanbul