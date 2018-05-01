Cardoso 50'nci Yılında 68 Hareketi'ni Anlatıyor

Cardoso 50'nci Yılında 68 Hareketi'ni Anlatıyor

Brezilya eski devlet başkanı Cardoso euronews'e Fransa'da 1968 öğrenci hareketlerine hakim olan sol, özgürlükçü ve otorite karşıtı politik akımları ve bu akımların toplumsal önermelerini nasıl dillendirdiklerini anlattı.

Brezilya eski devlet başkanı Cardoso euronews'e Fransa'da 1968 öğrenci hareketlerine hakim olan sol, özgürlükçü ve otorite karşıtı politik akımları ve bu akımların toplumsal önermelerini nasıl dillendirdiklerini anlattı.

Kaynak: Euronews.com

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