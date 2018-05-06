Cardiff City Premier Lig'e Yükseldi

Wolverhampton Wanderers'tan sonra İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.

Fulham'ın Birmingham'a 3-1 mağlup olmasının ardından Cardiff City, sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalarak birinci lig biletini kaptı.

4 YIL SONRA PREMIER LİGE GERİ DÖNDÜLER

Galler ekibi Premier Lig'de en son 4 yıl önce mücadele etmişti.

Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County ise Premier Lig'e çıkan son takım olmak için play-off oynayacak.