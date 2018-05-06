Cardiff City Premier Lig'e Yükseldi
Sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalan Cardiff City, Premier Lige yükselen ikinci takım oldu. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar sahaya akın etti.
Wolverhampton Wanderers'tan sonra İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.
Fulham'ın Birmingham'a 3-1 mağlup olmasının ardından Cardiff City, sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalarak birinci lig biletini kaptı.
4 YIL SONRA PREMIER LİGE GERİ DÖNDÜLER
Galler ekibi Premier Lig'de en son 4 yıl önce mücadele etmişti.
Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County ise Premier Lig'e çıkan son takım olmak için play-off oynayacak.
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