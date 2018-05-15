Cardfinans'tan Ramazan Kampanyası

CardFinans, Ramazan ayına özel sunduğu kampanyada, bireysel kredi kartı sahipleri, market ve restoranlarda tek seferde yapacakları her 100 lira ve üzeri harcamalarında anında 10 lira, toplamda 100 liraya varan ParaPuan kazanıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, hayat aldıklarından fazlasıdır mottosuyla pozitif duygulara odaklanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen kart sahipleri, harcamalarından önce RAMAZAN yazıp 2273'e göndererek kampanyadan faydalanabilecek.