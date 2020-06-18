Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan Seda Öztürk'e (22) isabet etti. Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitiren genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kaynak: AA