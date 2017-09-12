Çardak, Yolcu Sayısında Yarım Milyona Yaklaştı

Denizli Çardak Havalimanı'nda bu yılın 8 ayında 448 bin 818 yolcu hizmet aldı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında Çardak Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 48 bin 342, dış hat yolcu trafiği 12 bin 874, toplamda ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 61 bin 216 oldu.



Ağustosta 3 bin 299'u iç hat, 82'si dış hat olmak üzere 3 bin 381 iniş ve kalkışın gerçekleştiği havalimanında, kargo, posta ve bagaj şeklinde taşınan yük miktarı ise 594 ton oldu.



Çardak Havalimanı'ndan 8 aylık dönemde 448 bin 818 yolcu hizmet aldı. Uçak trafiğinin 8 bin 830'a ulaştığı havalimanında, yük trafiği ise 4 bin 91 ton olarak gerçekleşti.