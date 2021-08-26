Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu

- Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 287'ncisi düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel oldu.

- Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 287'ncisi düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel oldu.

Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri, er meydanında düzenlenen gösteri ile başladı. Davullar eşliğinde belediye binası önünden hareket edilerek Güreş Ağası Seyhan Arslan karşılandı. Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ardından resmi açılış ve bayrak töreni için güreş sahasına geçildi. Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa'nın 1354 yılında Rumeli'ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde, ulu çınar ağacının altında yapılan güreşlerin bu sene 287'ncisi düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

55 başpehlivan ve 600'e yakın sporcunun ter döktüğü sahada Nedim Gürel altın kemeri alarak şampiyonluğunu ilan etti. Başarılı sporcuya altın kemeri Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan takdim etti. Güreş Ağası Seyhan Arslan 288'inci yapılacak olan müsabakalarda yeniden ağalık görevinin kendisine verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Korona virüs nedeniyle güreşlere bir yıl ara verilmişti

Korona virüs önlemleri kapsamında 2020 yılında Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılamamıştı. En son 2019 yılında Çardak er meydanına çıkan başpehlivanlar arasında finalde rakibi Mehmet Yeşil'i yenen Tanju Gemici başpehlivan olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz