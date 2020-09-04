Çardak'ta orman yangını (4) YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.

Öte yandan, yangına gece boyunca çevre illerden gelen çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti. Arazözler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği su tankerlerinden su dolumu yaparak alevlerin yükseldiği alanlara ulaştı. Havanın kararması ile sona eren havadan müdahale ise sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, geceyi Hayriye Mahallesi'nde bir evde geçirirken, sabah erkenden yangın bölgesine geldi. Bakan Pakdemirli, helikopter ile havadan yangın bölgesini ve çalışmaları inceledi. Pakdemirli'nin Çardak'taki yangın ile ilgili saat 09.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA