Çardak Küçük Sanayi Sitesi Şehir İçinden Taşınıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan küçük sanayi sitesi şehir içinden kaldırılacak.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan küçük sanayi sitesi şehir içinden kaldırılacak. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş inşaat çalışmaları başlayan yeni sanayi sitesi için verdiği bilgide,"Çardak Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yeni sanayi büyük bir eksikliği daha gidermek için Salbaş Caddesi Biga yolu üzerine kurulacak 900 metrekare alana 10 dükkan 5 ayda yapılması planlanıyor. Beldemiz merkezinde hali hazırda bulunan sanayi alanının ihtiyaca cevap veremediğini gördük. Yeni sanayi sitesi ile beldemizi ses ve görüntü kirliliğinden kurtarmayı hedefliyoruz. Dükkanların küçük, eski ve sanayi için elverişsiz olması esnaflarımız için de büyük sorun oluşturuyordu. Merkezdeki dükkanların dağınık olması vatandaşların da işlerini zorlaştırıyor. Yeni sanayi sitesi tamamlandıktan sonra belde merkezindeki tüm sanayi dükkanları burada toplanacak. Yeni Sanayi sitemiz beldemize hayırlı olsun" dedi. - ÇANAKKALE