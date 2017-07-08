Çardak Havalimanından 64 Bin 751 Kişi Seyahat Etti

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haziran ayı iç yolcu taşıma istatistiklerini açıklarken, Denizli Çardak Havalimanından Haziran ayında, 64 bin 751 kişi seyahat etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Haziran ayı iç yolcu trafiği açıklandı. Denizli Çardak Havalimanı'nda iç hatlarda bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 40 artışla 55 bin 530 kişi seyahat ederken, dış hatlar yolcu trafiğinde 9 bin 221, toplamda ise yüzde 62 artışla 64 bin 751 kişi hava yolunun kullanarak seyahat etti.



Uçak iniş kalkış trafiğinin istatistiklerinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre bir önceki yılın Haziran ayına göre Çardak Havalimanı'na iç hatlarda yüzde 12 yaşanırken, iniş kalkış yapan toplam uçak sayısı da 681 oldu. Havalimanına dış hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı 71'e yükseldi. Böylece dış ve iç hatlarda iniş kalkış yapan uçaklarda yüzde 23 artış yaşanırken, toplam iniş kalkış yapan uçak sayısı da 752'ye ulaştı.



Kargo, posta ve bagaj oranların da artışın yaşandığı Haziran ayında, Denizli Çardak Havalimanı yük trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123 artışla 676 ton taşındı.



Yapılan yazılı açıklamada, son altı ay verileri de paylaşıldı. Buna göre, Denizli Çardak Havalimanı'nda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 326 bin 574 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 3 bin 384'e, yük taşımacılığı ise yüzde 40 artışla 2 bin 911 tona ulaştı. - DENİZLİ