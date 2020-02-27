Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu (4)
Haberler » Güncel » Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu (4) - Haber

Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu (4)

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:00
Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu (4)

'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden " Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.

İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.

Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu (4)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler