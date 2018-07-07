Çardak Beldesine 112 Acil Servis İstasyonu Açıldı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 112 Acil Servis İstasyonu açıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 112 Acil Servis İstasyonu açıldı.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 112 Acil Servis İstasyonu açıldı. Bursa-İzmir kara yolu üzerinde yer alan Çardak beldesinde vatandaşlara daha erken müdahale edilebilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgide sağlık ocağı lojmanlarına açılan 112 acil yardım istasyonu, 1 adet ambulans ile 7/24 vatandaşlara hizmet verilecek. - ÇANAKKALE