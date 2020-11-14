Caratte Caretta boynunda iple sahile vurdu
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Caratte Caretta boynunda iple sahile vurdu

14.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:36
Caratte Caretta boynunda iple sahile vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Mersin'in Anamur ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

İlçe sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından fark edilen ölü caretta carettanın boynuna dolanmış balık ağı ipi ise dikkat çekti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını paylaştıkları caretta carettanın yetkililer tarafından incelenmesini istedi.

Caretta carettalar nesli tükenmekte olan deniz canlıları içinde yer alıyor.

-İHA-

Caratte Caretta boynunda iple sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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