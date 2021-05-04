Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü
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Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | 3. Sayfa

Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü Bursa'da caraskalın kopması sonucu yüksekten düşen genç hayatını kaybetti Gencin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da işyerinde çalıştığı sırada caraskalın kopması sonucu 5.

Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü

Bursa'da caraskalın kopması sonucu yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Gencin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da işyerinde çalıştığı sırada caraskalın kopması sonucu 5.kattan düşen 23 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörünün bağlı olduğu caraskalın kopması sonucu düşen 23 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. İş yeri çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caraskalın kopmasıyla C.K.'nın düşmesi görülüyor.

Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü
Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü
Caraskal koptu, genç adam 5.kattan böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

Caraskal koptu...Genç adam 5.kattan böyle düştü
Caraskal koptu...Genç adam 5.kattan böyle düştü
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