Caracas'ta Motosikletlilerden Maduro'ya Destek Gösterisi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen motosiklet sürücüleri tur attı.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ile Venezuela bayrakları taşıyan 50'nin üzerinde motosiklet sürücüsü, kentin tarihi merkezinde bulunan çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'in önünden geçti.

ABD karşıtı ve Devlet Başkanı Maduro'yu destekleyen slogan atan gruptakiler, burada bir süre trafiği durdurdu.

Burada ismini vermek istemeyen PSUV mensubu bir motosiklet sürücüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Motorize güçlerimizle mücadele ediyoruz, her şeyimizle sokaktayız. Komutanımız Hugo Chavez'e sözümüz var, Amerikalılar bu ülkeye giremeyecek, ya vatan ya ölüm." ifadesini kullandı.

Grup, daha sonra güvenlik güçlerinin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.

Venezuela'da özellikle fakir mahallelerde hükümeti destekleyen birçok motosikletli grup bulunuyor.

Venezuela muhalefeti, "Colectivos" olarak da bilinen bu kişileri "hükümetin paramiliter güçleri" olarak tanımlıyor ve muhalif göstericileri hedef aldıklarını iddia ediyor.

Kaynak: AA