31.10.2019 11:38

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yürüttükleri çeşitli siber güvenlik projeleriyle kamu kuruluşları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmalar yapılırken de önemli konu bu alandaki insan kaynağımızı yetiştirmek ve yabancı ürün bağımlılığının ortadan kaldırılması." dedi.

Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından, SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesinin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Capture The Flag'19 yarışması nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, siber güvenliğin son yıllarda savunma sanayisinin dışındaki alanlar için de önemli hale geldiğini söyledi.

Birbiriyle iletişim içinde bulunan sistemlerin, toplum mühendisliğini de mümkün kılabileceğini dile getiren Demir, "Büyük verileri toplayarak çeşitli ortamlarda iletişimde bulunanların yönlendirilmesi gibi bir dizi konunun gelecek yıllarda bir problem olarak çıkabileceğini görüyoruz. Siyasi ortamı yönlendirme, seçimleri etkilemek gibi konular da bunlara dahil." diye konuştu.

Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi gibi yapılanmaların siber güvenlik alanında etkin olarak çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"SSB olarak yürüttüğümüz çeşitli siber güvenlik projelerinde gerek kamu kuruluşları gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar yapılırken de önemli konu bu alandaki insan kaynağımızı yetiştirmek ve yabancı ürün bağımlılığının ortadan kaldırılması."

Yarışmaya ilişkin düşüncelerini de paylaşan Demir, Barış Pınarı Harekatı'yla beraber Türkiye'ye yönelik saldırıların arttığını ifade etti.

Demir, bu açıdan değerlendirildiğinde Capture The Flag'19 yarışmasının gelecek yıllarda birkaç kategoride, sadece saldırı değil koruma, birbirini test etme amaçlı yapılmasını ve bir kısmının da uluslararası boyutta olmasını önerdi.

STM Genel Müdürü Murat İkinci de yarışmaya ilginin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yarışmayla gençlerimizin siber güvenlik alanına ilgisini artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Yarışma, ülkede siber güvenlik konusunda nitelikli insan gücü üretme girişimi ve gençleri siber güvenlik alanında kariyer yapmaları konusunda cesaretlendirmesiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA