Caps Gaming Zipchair ile anlaştı!

NHL Washington Capitals'ın alt haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=caps gaming">espor markası Caps Gaming, koltuk üreticisi Zipchair ile iki yıllık anlaştığını duyurdu! Organizasyon anlaşmayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu!

Anlaşmaya göre Zipchair, markanın NFL, MLB, NHL, MLS, Call of Duty ve Overwatch Ligleri'nin resmi sponsoru olacak.

https://twitter.com/capsgaming/status/1361692657089716225

Monumental Sports & Entertainment Yönetim Kurulu Üyesi Zach Leonsis anlaşma hakkında şunları söyledi:

Zipchair, PhantomX, Xpression ve Synergy Pro modellerinin koltuklarını oyunculara hediye edecek. Aynı zamanda Caps Gaming sosyal medya hesapları üzerinden tanıtıcı, sponsorlu içerik üretmeye devam edecek. Buna ek olarak ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri mutlu edecek çekilişler, kampanyalar da yapılmaya devam edecek.

Kaynak: Playerbros