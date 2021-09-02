Caps, G2 Esports ile sözleşmesini uzattı!

G2 Esports'un orta koridoru bir süre daha Caps'e emanet!

Riot Kontrat Veritabanı'na göre Caps, G2 Esports ile olan anlaşmasını bir yıl daha uzattı. Oyuncuyu en az bir yıl daha G2 forması ile izleyeceğiz!

Caps ve geri kalan tüm G2 kadrosu kontratları veritabanına göre 2020 Yaz Mevsimi'nde kontratlarını 2022'ye kadar uzatmıştı. Yetenekli orta koridorun bir yıl daha forma giymesine ise henüz G2 tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında takım kurulduğu günden beri ilk defa bu yıl Dünya Şampiyonası'na katılamadı. Geçtiğimiz yıl ise turnuvada adeta parlamış, Avrupa bölgesinin umutlarını yeniden yeşertmişti.

Çok yüksek bir transfer bedeli ile Perkz'ü Cloud9'a gönderen G2, geçtiğimiz yıl Perkz'ün yerine Avrupa'nın bir numaralı nişancısı Rekkles'ı kadrosuna katmıştı. Her ne kadar bu yeni süper-kadro ile lig aşamasında iyi performans sergileseler de playofflarda başarılı olamamışlardı.

Rekkles gibi Caps de G2'ya Fnatic'ten transfer edilmişti. Geldiği günden beri takımı adeta seviye atlattıran oyuncu Perkz'ü bile rolünden etmiş, bir süre kendisi orta koridorda oynamıştı. 2020 yılında tekrardan Perkz ile koridor değiştirmişlerdi fakat takım istediğini bulamayınca kadroda yenilenmeye gitmişlerdi. Caps'in orta koridorda oynadığı haliyle G2, Dünya Şampiyonası'nda ilk dörde kalmış ve yarı finalde 2020 şampiyonu Damwon Gaming'e kaybetmişti.

Başarılı oyuncu iki kez LEC MVP'si, bir kez MSI MVP'si ve altı kez LEC All-Pro takımında olmayı başarmıştı!

Kaynak: Playerbros