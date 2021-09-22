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Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda tanıtıldı.

EDİRNE (AA) - Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda tanıtıldı.

Proje Koordinatörü Tahir Demirel, projenin Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulgaristan Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı Derneği ortalığında yürütüldüğünü söyledi.

Projede uzman olarak yer alan Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler de etkinlikte Edirne'nin el emeği ürünlerinin de tanıtıldığını ifade etti.

Uluslararası bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Gönenç, "Burada altın üçgen dediğimiz Selimiye Camisi'nin önünde tarihi ve turistik eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede kentin değerleri de sunuldu." dedi.

Programda çeşitli danslar ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Güney Koreli turist hareketli müziğe dayanamadı

Etkinliği izleyenler arasında kentte turist olarak bulunan Güney Koreli profesör Jaechun Lee, 9/8 ritimli danslara önce alkışla sonra da dans ederek eşlik etti.

Halk oyunları ekibi ve meydanda dans edenlerin daveti üzerine ezgilere dansıyla eşlik eden Güney Koreli turistin Roman danslarına kısa sürede ayak uydurması izleyenlerden alkış aldı.

Jaechun Lee, gazetecilere, Türkiye ve Güney Kore'nin "kan kardeşi" olduğunu söyledi.

Türkiye ve Güney Kore kardeşliğini anlatan "Ayla" filmini çok sevdiğini ve izlerken ağladığını belirten Jaechun Lee, "Oyun havasını ilk kez burada denedim. Çok güzel bir oyun. Edirne tarihi bir yer, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri gezdim. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret ettim. Tarih araştırmalarımı Güney Kore'de ve blog sitemde yayınlıyorum." diye konuştu.

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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