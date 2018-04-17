Cappadox 2018 Çağdaş Sanat Programı'ndan 4 Sanatçı Ve Sanatçı Grubu!

Davetli sanatçılar "Sessizlik" in farklı yorumlarına ve metaforik anlamlarına yanıt arayacaklar. Sanatçıların işleri, Kapadokya'da görünmez kılınmış tarihlerin, ezilenlerin ve çatışmaların sessizliğini, ve sessizliğe kulak vermenin sunduğu farkındalığı ele alıyor.

Festivali, Kapadokyalılarla ve bölgeyle iç içe geçirmeyi hedefleyen Cappadox Çağdaş Sanat Programı, her yıl Kapadokya'nın farklı ilçe ve vadilerine yoğunlaşıyor. Bu yıl, Cappadox Çağdaş Sanat Programı'nın merkezi olarak Uçhisar ve Ürgüp arasında bulunan Ortahisar kasabası ve Balkanderesi Vadisi seçildi. Tarihi 1000 yıl öncesine dayanan kasaba, adını bölgenin en büyük peri bacası olan ve manzaraya hakim Ortahisar Kalesi'nden alıyor. Balkanderesi Vadisi ile bilinen Ortahisar, doğal soğutma ve koruma sağlayan ve depo olarak kullanılan birçok derin mağarası nedeniyle Orta Anadolu'nun narenciye ve patates deposu olarak kabul ediliyor.