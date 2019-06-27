Kapadokya'da ilk kez düzenlenecek Cappadocia Fashion Week'te yerli ve yabancı ünlü modacıların tasarladığı kıyafetler sergilenecek.

Mustafapaşa beldesindeki bir otelde, 28-29 Haziran'da Africa Fashion Week Europe (AFWEU) tarafından organize edilen defilede çeşitli ülkelerin özgün kıyafetleri yer alacak.

AFWEU Ceo'su Aydın Acık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Kapadokya'ya farklı bir imaj kazandırmak için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İran ve Kenya'dan ünlü tasarımcıların etkinliğe katılacağını ifade eden Acık, tasarımcıların kendi ülkelerine özgü kıyafet ve renkleri sergileyeceğini söyledi.

Etkinlikte Güney Amerika, Avrupa, Asya ülkeleri ve Türkiye'den 36 modelin sahne alacağını kaydeden Acık, "Bölge tarihinde olmamış bir iş yapacağız. Buradaki amacımız Kapadokya'nın dünyaya tanıtılması, kültürlerin bir araya gelmesi. Amacımız moda haftasını Kapadokya'da gelenekselleştirmek. Bunun bir marka olmasını istiyoruz. Kapadokya'ya daha farklı bir imaj getirmek, farklı insanların buraya dikkatini çekmek istiyoruz." dedi.

AFWEU Cappadocia Fashion Week Koordinatörü Seval Ayın da "AFWEU kreatif direktörlüğünün modadaki rolünü ve sorumluluk alanlarını geliştirmek, tasarımın kumaşlarla sınırlı olmadığını öyküyle, müzikle, filmle, fotoğrafla yan yana geldiğinde daha anlamlı durduğunu göstermek ve kültürler arası hikayeler anlatmak, yeni pazarlar keşfetmek, alışagelmiş İstanbul Fashion Week'lere farklı destinasyonlar ve konseptler sunmak istedim. Bu nedenle bu projeyi hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA